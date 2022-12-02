Мінрегіон і Мінінфраструктури об’єднали

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Скакодуб Андрій / POOL / УНІАН

Уряд України об’єднав міністерства інфраструктури та регіонального розвитку в одне велике міністерство, щоб оптимізувати його роботу і зменшити видатки коштів на держоргани.

Про це під час засідання Кабміну оголосив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

Новий орган носитиме назву Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України.

Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури стає правоприємником майна, прав і обов’язків Мінрегіону. Головою нового відомства 1 листопада призначили Олександра Кубракова. Він став віцепремʼєром. До призначення він займав посаду міністра інфраструктури.