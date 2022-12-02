Суд відправив двох російських військових до вʼязниці на 12 років. Вони катували цивільних під час окупації Київщини

Новини

SOPA Images / Contributor / Getty Images

В Україні двох військовослужбовців російської армії засудили до 12 років увʼязнення. Їх визнали винними в порушенні законів і звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Про це повідомили в Офісі генпрокурора.

Прокурори в суді довели, що на початку березня військовослужбовці 5 окремої танкової бригади армії рф з міста Улан-Уде під час окупації села Бузова Бучанського району Київської області жорстоко поводилися з місцевим населенням, серед яких були жінки та діти.

Окупанти вдерлися до приватного будинку, били та катували чотирьох чоловіків на очах жінок і малолітніх дітей та погрожували їм зброєю. Потім росіяни вкрали у людей гроші та цінні речі.