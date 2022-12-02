Влада Латвії оштрафувала російський опозиційний канал «Дождь». Його ведучий закликав допомагати армії рф

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Національна рада з електронних ЗМІ Латвії (NEPLP) оштрафувала на €10 тисяч російський опозиційний телеканал «Дождь» за підтримку російської армії.

Про це у Twitter повідомив голова ради Іварс Аболіньш.

Видання Delfi пояснює, що штраф призначили через те, що телеканал позначив окупований Крим як частину росії та назвав російську армію «нашою армією». Перед цим головний редактор «Дождя» Тіхон Дзядко опублікував пост, у якому вибачився за некоректні формулювання в ефірі телеканалу. Щоправда, у ньому йшлося про заклик телеведучого Олексія Коростелева до телеглядачів надсилати кошти й допомогу для російських військових в Україні.

Телеканал повідомив, що припиняє співпрацю з ведучим. Керівник NEPLP наголосив, що за три серйозні порушення рада має право відкликати ліцензію на мовлення каналу. Ця справа — друге порушення «Дождя» за останні місяці.