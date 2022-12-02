The Kyiv Independent: Командири Іноземного легіону, імовірно, причетні до розкрадання зброї. ГУР почало перевірку

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Військовослужбовці закидають окремим командирам Іноземного легіону незаконне привласнення зброї, крадіжки особистої амуніції та погрози фізичною розправою.

Відповідне розслідування оприлюднило видання The Kyiv Independent.

Легіонери заявляють про зникнення зброї, зокрема наданої Україні західними партнерами, і повʼязують це з протиправними діями своїх командирів, яких вони також звинувачують у розкраданні особистого екіпірування та обладнання.

За словами іноземних бійців, зі зброярень Легіону зникала протитанкова зброя — РПГ і NLAW, стрілецька — гвинтівки M4, штик-ножі для гвинтівок СZ та SCAR-L, пістолети Glock, набої.

12 легіонерів-іноземців в розмові з The Kyiv Independent звинуватили своїх командирів в незаконному привласненні зброї Легіону. Окремо сім легіонерів стверджують про те, що командири забирали в них персональне обладнання, надане волонтерами або придбане за власні кошти.

Свої слова вони підкріплюють фотографіями, рапортами та скриншотами повідомлень, що, як вони стверджують, доводять зникнення зброї та амуніції в Легіоні.

Серед командирів, яким закидають привласнення зброї та екіпірування, — Пйотр Капусцинський, колишній польський гангстер, який, як виявили журналісти, служить у лавах Легіону, хоча перебуває в розшуку в Польщі за шахрайство та інші злочини та звинувачувався у кримінальних злочинах в Україні (на час війни розслідування призупинили).

Капусцинський відмовився говорити з The Kyiv Independent про ці звинувачення та попросив більше йому не телефонувати.

У серпні Служба безпеки України розпочала розслідування за фактом можливого розкрадання легкого озброєння та волонтерської допомоги в Іноземному легіоні. Про це польському телеканалу TVN на умовах анонімності повідомив офіцер СБУ. За його словами, служба перевіряє причетність Капусцинського до торгівлі зброєю Легіону.

Журналісти The Kyiv Independent звернулися до Головного управління розвідки, яке опікується тією частиною Легіону, де служить Капусцинський, там відповіли, що розпочали службову перевірку 14 листопада.

Усі легіонери, окрім одного, говорили на умовах анонімності, побоюючись помсти командирів Легіону. Їхні свідчення співпадають. Двоє легіонерів незалежно один від одного розповіли The Kyiv Independent, що наприкінці весни з ангарів Легіону на сході України зникла зброя та набої, надані західними партнерами, яку легіонери привезли із собою для виконання військових завдань на тому напрямку.

За словами цих солдатів, у той час саме Капусцинський відповідав за зброярні та розподілення зброї серед військовослужбовців.