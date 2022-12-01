Танки Breaver і водні безпілотники. Німеччина надала Україні новий пакет військової допомоги

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Німеччина надала Україні черговий пакет військової допомоги, повідомляє сайт уряду ФРН.

Новий пакет включає три мостоукладальні танки Breaver, вісім надводних безпілотників (тепер Україна матиме 10 таких), 12 машин для охорони кордону (на додаток до вже переданих 53), запчастини до гелікоптерів Мі-24, 30 карет швидкої допомоги, а також 4 тисячі спальних мішків.

До передачі Україні готують 7 самохідних зенітних установок Gepard і 100 тисяч аптечек.