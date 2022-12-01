«Укрпошта» випускає марки зі зброєю, частина виручених коштів піде на потреби ЗСУ

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«Укрпошта» випускає марку «Зброя Перемоги» — частина коштів піде на потреби української армії. Про це 1 грудня повідомив очільник компанії Ігор Смілянський.

На зображеннях будуть зразки військового вітчизняного та закордонного озброєння: «Вільха», «Нептун», «Стугна-П», «Байрактар ТБ2», FGM-149 «Джавелін», «M142 Хаймарс».

Вартість маркового аркуша — 90 гривень, з яких 18 гривень — благодійний внесок, який буде використаний на потреби ЗСУ. Марку випускають 6 грудня, передзамовлення можна зробити тут.