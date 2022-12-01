Австралійський зоопарк показав на відео, як пʼятьом левам вдалось втекти з вольєра

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Unsplash / Mika Brandt

Австралійський зоопарк «Таронга» показав відео, на якому видно, як у листопаді пʼять левів втекли з вольєра. Про це повідомляє The Guardian.

Учасники «інциденту» — пʼять левів (чотири дитинчата і дорослий самець). Вони початку дряпають паркан, потім пролазять під ним і тиняються навколо свого «загону» в Сіднеї. Усередині вольєра залишилась їхня мама, левиця Майя.

Персонал і відвідувачі зоопарку шукали укриття, поки левів не повернули до їхнього вольєру.

«Пʼять левів спокійно досліджували територію за кілька метрів від свого головного місця. Потім вони активно спробували знайти шлях назад під парканом, коли левиця Майя та наглядачі почали звати їх», — повідомили в зоопарку.

Розслідування інциденту триває. Зоопарк заявив, що незалежний експерт-криміналіст провів докладне дослідження щодо поломки паркану та «системи складної сітчастої огорожі». За результатами огляду зоопарку повідомлять про будь-який необхідний ремонт.