Литва закупить зимовий одяг для ЗСУ на €2 мільйони

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Reuters

У грудні Міністерство оборони Литви передасть українським військовим близько 25 тисяч комплектів зимового одягу на суму €2 мільйони.

Про це повідомили в оборонному відомстві країни.

Міноборони Литви закупить теплий одяг та білизну у трьох литовських виробників. Один з них, Audimas Supply, вирішив додатково передати українським армійцям тисячу флісових светрів безкоштовно.

«Ми дякуємо литовському бізнесу за солідарність з країною, яка захищається від агресії окупантів і бореться за свою свободу. Разом з Україною в цей важкий час усі люди доброї волі в Литві, навіть невелика допомога може бути життєво важливою», – зазначив міністр національної оборони Арвідас Анушаускас.