Генштаб: Окупанти перетворили район Джанкоя на найбільшу базу окупованого Криму — там 750 одиниць техніки

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Окупанти перетворили Джанкой та прилеглі території на найбільшу військову базу в окупованому Криму.

Про це на брифінгу повідомив заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу Олексій Громов.

Звідти ведеться передислокація військ, озброєння та техніки рф. За даними розвідки, у польовому парку в районі населеного пункту Медведівка розташовано близько 750 одиниць озброєння та техніки. Противник утримує резерви на півночі Криму для посилення своїх угруповань у Херсонській та Запорізькій областях.