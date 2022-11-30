У Києві 1 грудня триватимуть екстрені відключення світла, але вони будуть коротшими

Новини

Assosiated Press

У Києві в четвер, 1 грудня, триватимуть екстрені відключення електроенергії, проте час відключень скоротиться.

Про це повідомляють компанія ДТЕК і гендиректор Yasno Сергій Коваленко.

Стабілізаційні графіки поки не діють, але Коваленко каже, що енергетики на них орієнтуються і столиця до них наближається. Він додав, що з кожним днем відключень усе менше.

Президент Володимир Зеленський повідомив, що станом на вечір 20 листопада близько шести мільйонів споживачів у більшості областей не мають електроенергії. За його словами, ситуація залишається «дуже складною» в Києві та області, а також на Вінниччині, Львівщині, Одещині, Хмельниччині та Черкащині.