Канада випустила облігації для допомоги Україні — загалом на $500 мільйонів. Їх розкупили за добу

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Уряд Канади 29 листопада завершив випуск пʼятирічних облігацій «Суверенітету України» (Ukraine Sovereignty Bonds) обсягом $500 мільйонів. Їх розкупили вже 30 листопада.

Про це повідомили в уряді Канади.

«Ці кошти допоможуть уряду України надавати основні послуги українцям цієї зими, такі як пенсії, закупівля палива та відновлення енергетичної інфраструктури», — йдеться в повідомленні.

Більшість покупців цих облігацій — із Канади. Зокрема, фізичні особи придбали таких цінних паперів на майже $50 мільйонів.

«Загалом до переліку інвесторів входить широке коло внутрішніх і міжнародних інституційних інвесторів, різних рівнів урядів та іноземних офіційних установ, як-от центробанки», — зазначили в канадському уряді.

Після перемовин з Україною виручені кошти направлять на спеціальний рахунок МВФ.

Термін погашення облігації настане 24 серпня 2027 року — у День Незалежності України. Тоді власники цінних паперів отримають повне погашення своїх початкових інвестицій.