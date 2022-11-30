У Британії на Google подали позов на $16,3 мільярда. 130 тисяч рекламних компаній та видавців просять відшкодувати збитки

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У Великій Британії до лондонського суду подали колективний позов на Google. 130 тисяч рекламних компаній та видавців вимагають від Google відшкодувати збитки у розмірі £13,6 мільярда ($16,3 мільярда).

Про це пишуть TechCrunch і Bloomberg.

У позові компаній, які загалом управляють 1,75 мільйона сайтів і мобільних застосунків, звинувачують Google у зловживанні своїм домінуючим становищем на ринку онлайн-реклами. Вони стверджують, що їхньому бізнесу Google диктує ціни та умови, через що вони зазнали значних збитків — до 40% рекламної виручки.

Представник Google назвав позов «спекулятивним».

Google вже штрафували за подібне. Улітку 2021 року суд Франції стягнув з компанії €220 мільйонів за просування власних сервісів у сфері інтернет-реклами та підрив чесної конкуренції.