Литва надала ще €13 мільйонів на підтримку України
- Автор:
- Анна Холоднова
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lgbsneak / Flickr
Уряд Литви 30 листопада схвалив виділення додаткових €13 мільйонів підтримки для України.
Про це повідомив міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас.
«Сьогодні литовський уряд схвалив €13 мільйонів підтримки для України. €5 мільйонів — до фонду Світового банку для України. €4 мільйони — на відновлення енергетичної інфраструктури України. €2 мільйони — для українських воєнних біженців у Молдові. €2 мільйони — для ініціативи «Зерно з України», — написав Анушаускас.
- 14 листопада Україна отримала від Литви ще 12 бронетранспортерів М113, десять з яких оснащені мінометами.