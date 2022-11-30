Литва надала ще €13 мільйонів на підтримку України

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Уряд Литви 30 листопада схвалив виділення додаткових €13 мільйонів підтримки для України.

Про це повідомив міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас.

«Сьогодні литовський уряд схвалив €13 мільйонів підтримки для України. €5 мільйонів — до фонду Світового банку для України. €4 мільйони — на відновлення енергетичної інфраструктури України. €2 мільйони — для українських воєнних біженців у Молдові. €2 мільйони — для ініціативи «Зерно з України», — написав Анушаускас.