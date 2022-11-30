Дослідники виміряли вокальний діапазон кажанів та виявили, що вони могли б виконувати дез-метал

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Науковці з Університету Південної Данії під керівництвом професора Коена Елеманса з кафедри біології вперше зафільмували те, що відбувається в гортані кажана, коли він видає звук.

Про це повідомляє Eurekalert.

Дослідники дізналися, що для деяких звуків кажани використовують ту саму техніку, що й дез-метал-співаки та виконавці тувинського горлового співу. Що саме відбувається в гортані цих тварин можна побачити тут.

«Ми вперше визначили, які фізичні структури всередині гортані коливаються, щоб здійснювати різні вокалізації. Наприклад, кажани можуть видавати низькочастотні звуки, використовуючи так звані «фальшиві голосові звʼязки» — як це роблять співаки дез-металу», — сказав керівник дослідження Коен Елеманс.

Так звані фальшиві голосові звʼязки — це складки, розташовані нижче основних голосових звʼязок, у гортані. Вони не задіяні у звичайній людській мові та пісні. Лише гроулери дез-металу та співаки кількох культур по всьому світу, використовують, як і кажани, фальшиві голосові звʼязки. Людина «пересуває» голосові складки вниз, щоб вони коливалися разом із голосовими звʼязками.

«Це робить голосові складки важкими, тому вони вібрують на дуже низьких частотах», — пояснив один із авторів дослідження Йонас Хоканссон.

Дослідники не знають напевно, що саме хочуть повідомити кажани цими звуками.

За словами науковців, звичайний діапазон голосу кажана охоплює 7 октав.

«Це чудово. Більшість ссавців мають діапазон 3—4 октави, а люди — близько трьох. Деякі співаки можуть досягати діапазону 4—5, але їх дуже небагато. Добре відомі приклади — Мерайя Кері, Ексл Роуз і Прінс. Виявилося, що кажани перевершують цей діапазон, використовуючи різні структури у своїй гортані», — зазначив професор Коен Елеманс.