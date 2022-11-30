Українським біженцям у Польщі доведеться платити за проживання в закладах розміщення. Але є винятки

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Mateusz Morawiecki / Facebook

Польща готується до потенційної нової хвилі українських біженців. Щоб зменшити навантаження на польських платників податків влада країни вирішила з березня 2023 року зробити платним проживання в колективних закладах розміщення.

Про це поінформував прем’єр Польщі Матеуш Моравецький, пише «Польське радіо».

Так, 1 березня 2023 року українці, які живуть у центрах розміщення довше за 120 днів, покриватимуть спершу 50% вартості проживання, а через кілька місяців — 75%.

Це не поширюватиметься на людей з інвалідністю, дітей, вагітних жінок, осіб пенсійного віку та осіб, які піклуються про щонайменше трьох дітей.

Також положення передбачають, що подання заявки на номер PESEL громадянами України, які приїхали до Польщі після російського нападу 24 лютого, буде обов’язковим. А в разі виїзду з Польщі цей рахунок блокуватимуть.

«Ми готуємося до можливої наступної хвилі біженців… і хочемо, аби система була відповідно підготована, щоби польські платники податків якнайменше мали платити за цю можливу чергову хвилю біженців», — пояснив прем’єр-міністр Польщі.

За даними Прикордонної служби Польщі, з початку російської агресії з України в’їхали майже вісім мільйонів людей, виїхали — 6,2 млн.