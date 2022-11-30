«Укренерго»: Дефіцит потужності в енергосистемі становить 27%

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Nikola Johnny Mirkovic / Unsplash

Станом на 11:00 30 листопада виробники електроенергії забезпечують 73% споживання електроенергії в Україні. Дефіцит потужності становить 27%.

Про це повідомила пресслужба «Укренерго».

«Поступово зростає потужність генерації, що дозволить дещо зменшити дефіцит в енергосистемі», — зазначають у компанії.

Обленерго вже отримали ліміти споживання по кожній області. У разі перевищення цих лімітів система перейде до аварійних відключень, щоб збалансувати енергосистему.

Графіки відключень складають і безпосередньо застосовують обленерго. При цьому обмеження мають застосовуватися рівномірно між споживачами. Перелік обленерго можна знайти за посиланням.