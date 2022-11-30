Із початку широкомасштабного вторгнення росії Повітряні сили виявили 240 тисяч повітряних цілей

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Від 24 лютого Повітряні сили виявили понад 240 тисяч повітряних цілей.

Про це в інтервʼю Армія.Inform розповів начальник радіотехнічних військ ПС ЗСУ генерал Михайло Донченко.

За його словами, на сьогодні радіотехнічні війська здатні виявляти та видавати інформацію, що дозволяє знищувати до 80% повітряних цілей противника.

«Це досить високий відсоток, зважаючи на втрати, особливо — у перший тиждень широкомасштабної війни. Тим більше, що в цій війні вперше радіотехнічні війська стали виконувати непритаманні їм раніше функції. По-перше, РТВ у принципі ніколи не працювали по крилатих ракетах і безпілотних літальних апаратах. Але війна змусила вчитися на ходу, безпосередньо в бойових умовах опановувати науку виявляти складні високошвидкісні цілі, нетипові для радіотехнічних військ», — розповів генерал.

Ще однією особливістю цієї війни, за словами Донченка, стало те, що радіотехнічні війська, крім джерела радіолокаційної інформації, є і активним учасником ударів по повітряних цілях ворога. «Так, стрільці-зенітники підрозділів РТВ із переносних зенітно-ракетних комплексів уже знищили приблизно 20 крилатих ракет і до півсотні БпЛА різного призначення, серед яких були «Ланцет», «Куб», «Леєр» та інші», — заявив Донченко.