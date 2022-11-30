Міненергетики: В Україні ситуація з подачею світла стабілізується з кожним днем

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Герман Галущенко / Facebook

Міністр енергетики Герман Галущенко в ефірі телемарафону заявив, що ситуація зі стабільністю електропостачання «покращується з кожним днем».

«Ситуація покращується з кожним днем, бо ключове для нас — збільшити обсяги генерації. Це скорочує дефіцит в енергосистемі. Якщо — це ключове — не буде подальших обстрілів енергосистеми, то в найближчій перспективі ми зможемо стабілізувати та скоротити час відключення. Це вже будуть планові відключення. У принципі, це головна мета — зробити це плановим і зрозумілим для людей», — сказав він.

23 листопада росія завдала сьомого масованого ракетного удару по Києву та інших українських населених пунктах, зосередившись на обʼєктах енергетики.

У багатьох регіонах відбулися аварійні відключення електроенергії, також виникли перебої з тепло- і водопостачанням. Одна з найскладніших ситуацій склалася в Києві.

У міноборони росії заявили, що масований ракетний удар 23 листопада мав за ціль «системи військового управління України та повʼязаних із нею обʼєктів енергетики».