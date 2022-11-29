Повітряні сили: Війська росії хочуть збільшити напрямки ударів по наземних цілях України

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Війська росії хочуть збільшити напрямки ударів по наземних цілях України, зокрема по енергетичній інфраструктурі.

Речник Повітряних сил України Юрій Ігнат в ефірі «Суспільного» заявив, що на це вказує поява додаткових стратегічних літаків і ракет на аеродромі «Енгельс», який розташований у Саратовській області.

За його словами, ракет у російської армії лишилось не так багато: переважно це «Калібри», Х-101, Х-555 та наземні «Іскандери». Їхні основні цілі — українська критична інфраструктура.