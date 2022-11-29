Фонд Сергія Притули запустив проєкт «Центр готовності цивільних» для військової підготовки
- Автор:
- Костя Андрейковець
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Фонд волонтера Сергія Притули запустив проєкт «Центр готовності цивільних», який дозволяє українцям пройти базову військову та безпекову підготовку.
Про це Притула повідомив у своїх соцмережах.
Проєкт передбачає інтенсивні тренінги з теорії та практики: як правильно зібратися на війну, як поводитися під обстрілами, логістика, бойові дії в місті, тактична медицина, стрілецька справа, користування оптикою, раціями тощо.
Ці знання знадобляться як на війні, так і в мирному житті, особливо базис з тактичної медицини.
Наразі пілотний проєкт запустили в Києві, Полтаві, Житомирі, Черкасах, Умані, Вінниці, Львові, Дніпрі, Кривому Розі, Черкасах, Івано-Франківську, Чернівцях, Одесі, Хмельницькому, Чернігові та Тернополі. У центрах пройшли підготовку вже 5 тисяч людей. На тренінги треба реєструватися, вхід — за благодійний донат.
Розклад і реєстрація — за посиланням.