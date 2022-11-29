В Україні з 1 грудня почнуть оформлювати статус учасників бойових дій проти росії

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Міністерство оборони України завершило офіційну реєстрацію нормативно-правових актів, що регламентують оформлення документів учасників бойових дій (УБД) під час відсічі повномасштабної агресії росії. Із 1 грудня поточного року стартує робота з оформлення цих документів.

Про це повідомило Міноборони.

Міністр Олексій Резніков запевнив, що всі, хто має підстави на УБД, отримає соціальні гарантії. «Нікого не забудуть», — додав він. Процес, за словами Резнікова, буде тривалим, оскільки за 9 місяців активної фази війни в Україні нараховується сотні тисяч учасників бойових дій. Алгоритм надання статусу УБД вже доводиться до виконання у військах.

Для контролю цього процесу сформують 18 комісій, вони почнуть роботу з 1 грудня.

Отримати статус УБД можна трьома способами:

за зверненням командира частини, який подає документи на підлеглих;

за особистим зверненням військовослужбовця, який самостійно збирає документи та подає їх до відповідної комісії;

за особистим зверненням людини, яка звільнена з військової служби, через територіальний центр комплектування та соціальної підтримки.

У разі виникнення запитань можна звернутися на гарячу лінію Міноборони.