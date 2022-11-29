Генсек Єнс Столтенберг: НАТО збільшить допомогу Україні, оскільки путін використовує зиму як зброю

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Країни НАТО збільшать допомогу Україні, оскільки президент росії володимир путін використовує зиму як зброю.

Про це заявив генсек НАТО Єнс Столтенберг під час зустрічі міністрів закордонних справ країн альянсу у Бухаресті 29 листопада, цитує Reuters.

«Я думаю, ми всі бачили ці знімки, зроблені із супутників, на яких ви бачите Європу у світлі, а Україну — у темряві. Відновити все це — величезне завдання. Президент путін намагається використати зиму як зброю у війні», — сказав Столтенберг.

Міністри закордонних справ країн НАТО зосередяться на збільшенні військової допомоги Україні, такій як системи протиповітряної оборони та боєприпаси. Частину нелетальної допомоги (паливо, медикаменти, зимове спорядження та засоби проти дронів) доставлять в рамках пакета допомоги НАТО, в який можуть зробити свій внесок союзники і який Столтенберг прагне збільшити.

«Найближчі місяці стануть великим випробуванням для всіх нас. Для України це екзистенційне, для нас — моральне. Ми маємо продовжувати допомагати Україні стільки, скільки необхідно», — заявив міністр закордонних справ Словаччини Растислав Качер.

«Це буде жахлива зима для України, тому ми працюємо над тим, щоб посилити нашу підтримку, щоб вона була стабільною», — сказав ще один високопоставлений європейський дипломат.