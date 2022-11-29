У Києві через блекаут удвічі зросла кількість ДТП з постраждалими
- Автор:
- Софія Телішевська
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Від 10 жовтня, коли в Україні почалися стабілізаційні, а згодом і аварійні відключення світла, кількість ДТП з постраждалими у столиці збільшилася на 55% порівняно з таким самим періодом до відключень. Причиною цього стало вимкнення світлофорів та вуличних лікарів, а також неуважність пішоходів і водіїв.
Про це в етері телеканалу «Київ» повідомив пресофіцер управління Патрульної поліції столиці Андрій Молокоєдов.
За його словами, після 10 листопада, відколи почався частковий блекаут, на дорозі збільшили кількість регулювальників на критичних перехрестях. Загалом у столиці є 700 перехресть, 55 з яких визначені як критичні.
«Якщо брати період до відключення світла та після нього, то приблизно на 55% збільшилася кількість аварій. Крім того, удвічі почастішали аварії саме за участю пішоходів, а вшестеро зросла смертність людей у цих ДТП», — зазначив Молокоєдов.
- В Україні після ракетних обстрілів по енергосистемі почали економити світло, тому вуличне освітлення обмежують або вимикають повністю. Крім того, не працюють світлофори, що ускладнює дорожній рух та наражає пішоходів на небезпеку.
- Від 10 жовтня росіяни випустили по території України майже 600 ракет. За цей час обʼєднана енергосистема України зазнала семи масованих ракетних атак — 10, 11, 17, 22 жовтня та 2,15, 23 листопада.