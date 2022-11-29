ЗСУ збили ворожий бомбардувальник Су-24М і штурмовик Су-25

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За минулу добу Сили оборони України збили ворожі літаки Су-25 і Су-24М.

Про це повідомило Командування Повітряних сил Збройних сил України.

Учора, 28 листопада, близько 15:00 та 17:00 зенітники знищили два російських літаки:

бомбардувальник Су-24М на Лисичанському напрямку;

штурмовик Су-25 на Бахмутському напрямку.

За минулу добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів у районах населених пунктів Новоселівське, Білогорівка Луганської області та Серебрянка, Верхньокамʼянське, Білогорівка, Яковлівка, Первомайське, Опитне, Невельське, Красногорівка Донецької області.