Росіяни пошкодили 592 обʼєкти теплопостачання в Україні
- Автор:
- Софія Телішевська
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INTRO / Kuzia / ullstein bild via Getty Images
В Україні внаслідок ракетних ударів окупантів по енергетичній інфраструктурі пошкоджено 592 обʼєкти теплопостачання. З них вдалося відновити уже 316 обʼєктів.
Про це повідомила заступниця міністра розвитку громад та територій Наталія Хоцянівська, передає пресслужба Мінрегіону.
«В Україні пошкоджено 592 обʼєкти теплопостачання, а саме: 444 котельні, 13 ТЕЦ, сім ТЕС та 128 центральних теплових пунктів. Завдяки скоординованим діям на сьогодні вже відновлено 316 таких обʼєктів», — зазначила чиновниця.
Загалом в Україні працює близько 99,7% котелень та підʼєднано до опалення майже 100% житлових будинків, шкіл, дитячих садків та закладів охорони здоровʼя.
Залишаються непідʼєднаними до опалення 225 житлових будинків із майже 72 400 (без урахування Луганської та Херсонської областей).
- Від 10 жовтня росіяни випустили по території України майже 600 ракет. За цей час обʼєднана енергосистема України зазнала семи масованих ракетних атак — 10, 11, 17, 22 жовтня та 2,15, 23 листопада.