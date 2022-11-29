Зведення Генштабу: ЗСУ збили два ворожих літаки та відбили низку атак на Донбасі

Новини

Reuters

Українські військові вдарили по російських окупантах у Сватовому, відбили низку атак на Донбасі та збили два літаки.

Про це йдеться у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ.

Окупанти наразі переміщують особовий склад та військову техніку, щоб поповнити втрати. Очікується також перекидання окремих підрозділів противника з території білорусі, після того як вони пройдуть підготовку.

Також Генштаб підтвердив ураження одного з підрозділів російських окупаційних військ у місті Сватове Луганської області. За попередньою інформацією, втрати ворога становлять до 20 військовослужбовців загиблими та понад 30 — пораненими.

Загалом за минулу добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів у районах населених пунктів Новоселівське, Білогорівка Луганської області та Серебрянка, Верхньокамʼянське, Білогорівка, Яковлівка, Первомайське, Опитне, Невельське, Красногорівка Донецької області. Також ЗСУ збили ворожі літаки Су-25 та Су-24.