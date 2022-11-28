Reuters: Під час війни в Україні США та рф один раз використовували спеціальну військову лінію звʼязку

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Reuters

Спеціальна лінія звʼязку між військовими Сполучених Штатів та росії, яку створили на початку війни рф проти України, наразі була використана лише один раз.

Про це повідомив Reuters американський чиновник.

За його словами, дзвінок ініціювали Сполучені Штати, щоб повідомити про свою стурбованість щодо російських військових операцій поблизу критичної інфраструктури в Україні.

Американський чиновник відмовився уточнити, які саме дії росії викликали тривогу у США. Але журналісти Reuters припускають, що вони могли бути повʼязані із Запорізькою атомною електростанцією або з намірами росіян підірвати Новокаховську ГЕС, про які попереджала українська сторона.

Раніше у Пентагоні зазначали, що зберегли кілька каналів звʼязку для «обговорення критичних питань безпеки з росіянами під час надзвичайної ситуації з метою запобігання прорахункам, військовим інцидентам і ескалації».