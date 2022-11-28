Ірландія оштрафувала Meta на €265 млн за витік даних європейських політиків

Новини

Bloomberg / Contributor / Getty images

Ірландська комісія із захисту даних наклала штраф на компанію Meta в розмірі €265 мільйонів за витік даних користувачів у 2021 році.

Про це пише Politico.

Тоді у 2021 році в мережу потрапили й особисті дані європейських політиків, наприклад дані єврокомісара з питань юстиції Дідʼє Рейндерса, прем’єр-міністра Люксембургу та десятків посадовців ЄС. Загалом виток містив 533 мільйони записів.

Комісія, яка контролює роботу європейської штаб-квартири Meta, заявила, що компанія не дотрималася зобов’язань щодо забезпечення конфіденційності даних, оскільки її продукт достатньо не захищений.

Окрім штрафу, компанію зобов’язали усунути загрозу нових витоків. Незабаром комісія оголосить ще три рішення щодо Meta.