У лавах ЗСУ перебувають майже 60 тисяч жінок, у зоні бойових дій — 5 тисяч

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У Збройних силах України наразі проходять службу 59 786 жінок. З них 41 тисяча — це військові, і, відповідно, майже 19 тисяч — це цивільні працівниці.

Про це під час Українського жіночого конгресу 28 листопада заявив міністр оборони Олексій Резніков, передає Укрінформ.

Приблизно 5 тисяч жінок беруть участь безпосередньо в бойових діях. Загинула на війні 101 жінка, зниклими безвісти вважаються 50 жінок, поранених понад 100. Крім цього, 50 жінок посмертно відзначені званням Герой України.