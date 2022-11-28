Міністр оборони Олексій Резніков: росія за 9 місяців війни завдала по Україні 16 тисяч ракетних ударів
- Автор:
- Ангеліна Шеремет
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Getty Images / «Бабель»
Росія за останні 9 місяців війни завдала понад 16 тисяч ракетних ударів по Україні. 97% цілей — цивільні об’єкти.
Про це 28 листопада повідомив міністр оборони України Олексій Резніков.
З цих 16 тисяч:
- понад 12 300 ударів — по передмістях та по селах;
- 1 900 — по будинках;
- 500 — по цивільних обʼєктах;
- 250 — по транспортній інфраструктурі;
- 220 — по енергетичній інфраструктурі;
- 800 — удари по інших обʼєктах.