Міністр оборони Олексій Резніков: росія за 9 місяців війни завдала по Україні 16 тисяч ракетних ударів

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Росія за останні 9 місяців війни завдала понад 16 тисяч ракетних ударів по Україні. 97% цілей — цивільні об’єкти.

Про це 28 листопада повідомив міністр оборони України Олексій Резніков.

З цих 16 тисяч: