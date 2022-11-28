Американський словник Merriam-Webster визначив слово року

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Укладачі американського словника Merriam-Webster визначили головним словом 2022 року термін «газлайтинг».

Про це повідомляє пресслужба словника.

Там визначають це слово як «психологічне маніпулювання особою, як правило, протягом тривалого періоду часу, яке змушує жертву сумніватися в достовірності власних думок, сприйняття реальності чи спогадів і, як правило, призводить до плутанини, втрати впевненості та самооцінки, емоційної невизначеності або психічної стабільності й залежності від зловмисника».

«Але в останні роки ми побачили, що значення «газлайтингу» стосується також чогось простішого та ширшого: це дія або практика грубого введення когось в оману, особливо для особистої вигоди. У такому вживанні це слово добре поєднується з іншими термінами, повʼязаними з сучасними формами обману та маніпуляцій, такими як фейкові новини, діпфейки і штучний інтелект», — пояснили в пресслужбі.