Правоохоронці шести країн ліквідували наркокартель, який контролював третину ринку кокаїну в Європі

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Правоохоронці Іспанії, Франції, Бельгії, Нідерландів, США та Обʼєднаних Арабських Еміратів за підтримки Європолу провели операцію з ліквідації наркокартелю, який контролював близько однієї третини ринку кокаїну в Європі.

Про це пише ABC news із посиланням на Агентство Європейського Союзу з боротьби зі злочинністю.

Операція мала назву «Світло пустелі». Остання серія рейдів по Європі та Обʼєднаних Арабських Еміратах відбулася з 8 по 19 листопада. У результаті цих заходів арештували 49 підозрюваних.

Під час розслідування в Іспанії, Франції, Бельгії, Нідерландах та ОАЕ правоохоронці вилучили 33 т наркотиків.

«Масштаби імпорту кокаїну в Європу під контролем і командуванням підозрюваних були величезними», — заявили в Європолі і додали, що зловмисники використовували зашифрований звʼязок для організації поставок.

Влада Нідерландів заявила, що один із підозрюваних, заарештованих у Дубаї, нібито імпортував до їхньої країни тисячі кілограмів кокаїну у 2020 та 2021 роках. Цей чоловік має нідерландське і марокканське громадянства. Його також підозрюють у відмиванні великих сум грошей та незаконному зберіганні вогнепальної зброї.