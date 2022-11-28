У Чорне море вперше за тривалий час вийшов російський ракетоносій

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Початок нового тижня може принести нові російські ракетні атаки, оскільки вперше за довгий час у Чорному морі на чергуванні зʼявився російський ракетоносій.

Про це в ефірі телемарафону повідомила керівниця пресцентру Сил охорони та оборони Оперативного командування «Південь» Наталія Гуменюк.

«Найперше спостереження: те, що в Чорному морі зʼявився — вперше за тривалий час, декілька діб не було — ракетоносій на чергуванні. Це надводний ракетоносій, несе вісім ракет типу «Калібр» на борту. Це говорить про те, що підготовка йшла, і в пунктах базування також є ракетоносії, які споряджені і можуть бути долучені до служби протягом кількох годин», — повідомила речниця.

Відтак вона закликала реагувати на сигнали повітряної тривоги.

«Тяжіння ворога до своїх «скреп» і традицій може бути критичним. Цілком ймовірно, що початок тижня може бути ознаменований такою атакою», — додала вона.

Водночас у морі триває штормова погода, але для пуску ракет це не становить загрози.