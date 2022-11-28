У Вишгороді кількість жертв ракетної атаки зросла до семи

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Reuters

У Вишгороді кількість загиблих унаслідок ракетної атаки росіян уже досягла семи.

Про це повідомив начальник головного управління Національної поліції Київської області Андрій Нєбитов.

«Померла ще одна жінка, тому ми маємо сім загиблих людей від цього страшного злочину. У нас також є 35 поранених, із них шестеро дітей. Найменшій дівчинці пʼять років» — зазначив він.

За його словами, загалом кількість постраждалих від атаки агресорів становить 42 людини.

Відомо, що внаслідок влучення однієї з ракет поблизу багатоповерхівки, попередньо Х-101, пошкоджено чотири будівлі, дитячий садок і школу. Голова Нацполіції Київщини наголосив, що жодного військового обʼєкта поблизу не було.