У Латвії в ДТП потрапив автобус з українськими військовими. Постраждали 26 людей

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У Латвії в районі міста Айнажі, що поруч з естонським кордоном, в ДТП потрапив автобус з українськими військовими.

Про це повідомляють естонські видання ERR та Postimees.

ДТП сталося ввечері 26 листопада. Автобус, замовлений Силами оборони Естонії, врізався у вантажівку. Водій автобуса загинув на місці, 26 пасажирів постраждали. Троє з них у важкому стані.

Серед травмованих один естонський військовий. Всі інші — українці. Серед них у 17 військовослужбовців ЗСУ легкі травми, проте всіх постраждалих доставили в лікарні Естонії.

Як повідомляє LETA, автобус віз військових із Польщі до Естонії. Представники компанії MK Autobuss, якій належав автобус, повідомили, що водій вантажівки втратив керування і врізався в автобус з боку водія. Про це каже і другий водій автобуса, який отримав травму ноги. За його словами, того дня була хуртовина, дорожні умови були дуже поганими.

Правоохоронці наразі встановлюють причини ДТП.