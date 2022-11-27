Президент «Енергоатому»: Російські окупанти можуть залишити ЗАЕС

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Президент «Енергоатому» Петро Котін заявив в ефірі телемарафону, що російські окупанти можуть залишити Запорізьку атомну електростанцію.

«В останні тижні ми отримуємо фактично інформацію, що з’явилися ознаки того, що вони, можливо, збираються покинути ЗАЕС. По-перше, дуже багато стало з’являтися публікацій у російській пресі про те, що ЗАЕС, можливо, варто би залишити, можливо, її варто передати МАГАТЕ під контроль», — заявив він.