Німеччина передала Україні тягачі Oshkosh і автомобілі для прикордонників

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Україна отримала від Німеччини ще одну партію автомобілів спецпризначення.

Про це йдеться на сайті німецького уряду.

Німецька сторона в рамках військової допомоги передала два великовантажні тягачі M1070 Oshkosh (танковози), а також 14 автомобілів для прикордонної служби. Загалом Німеччина передала 53 автомобілі вказаного типу й 10 тягачів.

Наразі Німеччина готує до відправки Україні 14 гусеничних машин із дистанційним керуванням.