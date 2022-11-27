У Китаї люди вийшли на протест через карантинні обмеження — вимагають скасувати їх

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У Шанхаї пройшли протести через жорсткі карантинні обмеження, які діють від початку пандемії коронавірусу.

Однією з причин демонстрацій стала пожежа у багатоповерхівці у місті Урумчі, де загинули 10 людей. Після цього серед людей почала поширюватися думка, що загиблі не змогли вчасно втекти, бо будівлю закрили через карантин, пише Reuters.

Утім влада заперечує, що люди загинули через COVID-обмеження. Це викликало небачену хвилю непокори з часів приходу Сі Цзіньпіна до влади. У Шанхаї, найбільш густонаселеному місті Китаю, люди вийшли на вулицю, названу на честь Урумчі.

За демонстрантами спостерігали поліцейські. Протестувальники тримали чисті аркуші паперу — символ незгоди з цензурою. Також вони закликали зняти локдаун в Урумчі та КНР.

Reuters зазначає, що це доволі рідкісний публічний протест проти китайського керівництва.