Окупанти за добу втратили в Україні понад пів тисячі військових
- Автор:
- Олег Панфілович
- Дата:
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Орієнтовні втрати росіян у війні з Україною станом на 26 листопада:
- 86 710 військових ліквідовано (+560 за добу);
- 2 901 танк (+2);
- 5 848 бойових броньованих машин (+4);
- 1 896 артилерійських систем (+1);
- 395 реактивних систем залпового вогню;
- 209 засобів протиповітряної оборони;
- 278 літаків;
- 261 гелікоптер;
- 1 554 безпілотники (+1);
- 531 крилата ракета;
- 16 кораблів/катерів;
- 4 406 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн (+2);
- 163 одиниці спеціальної техніки;