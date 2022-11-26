NYT: США організували в Польщі базу для ремонту поставленої Україні артилерії
- Автор:
- Олег Панфілович
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Getty Images / «Бабель»
Сполучені Штати Америки організували в Польщі ремонтну базу для артилерійських установок, поставлених Україні.
Про це пише The New York Times.
Через зношування і пошкодження, отримані під час боїв, майже третина з приблизно 350 поставлених Україні західними країнами артилерійських установок перебувають у неробочому стані.
Видання підкреслює, що організація ремонту цих озброєнь є пріоритетним завданням командування Збройних сил США у Європі. У звʼязку із цим американські військові організували ремонтну базу на території Польщі. За словами джерел газети, українська сторона наполягає, щоб подібні ремонтні бази розташовувалися ближче до місця ведення бойових дій.
- У середині листопада повідомлялося, що Німеччина створить центр технічного обслуговування у Словаччині для обслуговування та ремонту військової техніки та озброєння, яке вона передала Україні.