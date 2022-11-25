РосЗМІ: Окупанти готові втратити в Україні 100 тисяч військових і замінити їх строковиками

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Військове командування росії готове втратити в Україні 100 тисяч мобілізованих вбитими та пораненими до весни. Взимку агресор планує стабілізувати фронт в Україні, а навесні розпочати все наново.

Про це повідомляє російське видання «Важные истории».

За даними співрозмовників видання, політичне та військове керівництво росії розуміє, що цей план передбачає великі втрати. «Навесні наступного року втрати вбитими та пораненими, за одним із прогнозів, можуть становити близько 100 тисяч. Але це нікого не лякає: їх замінять строковиками», — заявило джерело, близьке до фсб.

Джерело, близьке до генштабу зс рф, також повідомило, що навесні наступного року міноборони рф планує підготувати 120 тисяч строковиків, яких можна буде відправити в Україну, щоб поповнити втрати серед мобілізованих. «Для цього путін і не скасовує указ про часткову мобілізацію», — йдеться у матеріалі.