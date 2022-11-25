Війська НАТО проводять навчання у Польщі біля кордонів білорусі та Калінінградської області рф

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Війська НАТО 25 листопада почали навчання у Польщі біля кордонів білорусі та Калінінградської області росії.

Навчання під назвою Tumak-22 проходять у районі Сувалкського коридору, повідомляє Міноборони Польщі.

У маневрах задіяні дві тисячі військовослужбовців різних підрозділів польського війська та союзних сил, які входять до складу Батальйонної бойової групи НАТО. Серед них американські, британські та румунські військові. Також задіяно тисячу одиниць бойової техніки.

Сили Альянсу відпрацювали перетин річок та водойм, відбиття атак умовного противника, а також контрнаступ.