Reuters: Понад 20 тисяч працівників заводу по збірці iPhone звільнилися після пропозиції про виплати по $1 400

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Понад 20 тисяч робітників заводу Foxconn у Чженчжоу (Китай), який є основним виробником нових моделей смартфонів iPhone, звільнилися після пропозиції про компенсації. Керівництво Foxconn запропонувало виплати по $1 400 охочим звільнитися.

Про це пише Reuters із посиланням на джерела.

Загалом на підприємстві працює близько 200 тисяч людей, але більшість звільнених, кажуть джерела, новачки.

У листопаді 2022 року на заводі Foxconn у Чженчжоу почалися протести робітників через невиплату бонусів і жорсткий карантин. Компанія вибачилася і почала виплачувати гроші, а охочим звільнитися запропонували компенсації. Після цього понад 20 тисяч людей взяли гроші та пішли.

Джерело в Foxconn заявило, що відтік людей не вплине на виробництво, оскільки пішов не основний персонал.

За даними Reuters, через протести Foxconn навряд чи відновить виробництво в повному обсязі до кінця листопада.