Forbes: Росія витратила на війну чверть свого минулорічного бюджету

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За підрахунками Forbes, за девʼять місяців російська федерація витратила безпосередньо на війну $82 мільярди., або чверть минулорічних доходів її державного бюджету.

За інформацією видання, восени витрати рф на війну зросли вдвічі. Зараз війна забирає у росіян щонайменше $10 мільярдів на місяць. На це вплинула часткова мобілізація — 300 тисяч новобранців коштуватимуть росії додаткові $1,8 мільярда щомісяця.

Після мобілізації загальні витрати на зарплату військових, які воюють в Україні, становлять приблизно $2,7 мільярда. Відповідно, зросли витрати на озброєння та екіпірування солдат, а також на виплати компенсацій — за кожного загиблого військового його родина має отримати 7,4 мільйона рублів (приблизно $110 тисяч).

Значна частина витрат припадає на ракетні обстріли. За 9 місяців росія випустила по Україні понад 4 000 ракет. Середня вартість однієї російської ракети — $3 мільйони. А на артилерійські снаряди росіяни витратили понад $5,5 мільярда.

Втрати російської авіації у перерахунку на гроші становлять $8 мільярдів. А загальна вартість втраченої техніки за девʼять місяців війни — майже $20,8 мільярда.

Крім того, за даними проєкту Oryx, українські захисники захопили щонайменше 1 953 одиниці російського важкого озброєння. Загальна вартість цих трофеїв — майже $2 мільярди, без легкого озброєння і боєприпасів.