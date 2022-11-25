Ексчиновники КМДА отримали підозри в незаконній передачі прав власності, зокрема на Жовтневий палац у Києві

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Wikipedia / Людмила Голуб

Працівники Державного бюро розслідувань повідомили про підозру ще двом колишнім начальникам Головного управління майном КМДА, які незаконно передавали профспілкам право власності на держмайно.

Про це повідомили у пресслужбі ДБР.

На момент вчинення злочинів загальна сума становила понад 300 мільйонів гривень, а станом на зараз вартість цих обʼєктів сягає мільярдів гривень.

За даними слідства, із 1992 року і по теперішній час посадовці Федерації професійних спілок України та підконтрольних Федерації приватних акціонерних товариств незаконно оформлювали право власності на державне майно, а потім відчужували курортно-оздоровчі, спортивні, туристичні та інші державні комплекси.

Чиновники КДМА видавали незаконні накази з оформлення права власності на це майно. Зокрема, на приміщення Міжнародного центру культури та мистецтв Федерації профспілок України, туристичного готелю «Дружба», учбово-спортивної бази «Святошин». ДБР вже передало ці обʼєкти в управління Агентства з розшуку і управління незаконними активами (АРМА).

Тепер працівників Київської міської адміністрації підозрюють у зловживанні службовим становищем в інтересах інших юридичних осіб, використанні службовою особою службового становища всупереч інтересам служби, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 364 КК України).

Якщо провину експосадовців доведуть, їм може загрожувати до 6 років позбавлення волі. Досудове розслідування триває.