У Києві СБУ затримала агента фсб — колишнього українського міліціонера з Криму

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СБУ

У Києві контррозвідка СБУ викрила агента федеральної служби безпеки росії. Окупанти перекинули його з тимчасово окупованого Криму до столиці за місяць до повномасштабного вторгнення росії в Україну.

Про це повідомили у пресслужбі СБУ.

Агент певний час перебував у «сплячому режимі» — начебто відвідував родичів. Коли він отримав вказівку діяти, його затримала СБУ. Російські спецслужби дали чоловіку завдання збирати розвіддані про місця дислокації та маршрути переміщення Сил оборони України у столиці.

Ці дані він мав передавати росіянам для підготовки диверсій проти українських військових і правоохоронців.

СБУ

Агентом виявився колишній співробітник розформованої міліції, який після звільнення у 2014 році залишився в Севастополі. Після захоплення Криму чоловік перейшов на бік росіян і отримав посаду в окупаційному «управлінні поліції рф». Потім його завербувала фсб.

Щоб виконати завдання росіян, зрадник намагався сформувати мережу інформаторів серед колишніх правоохоронців і представників кримінальних кіл.

Під час обшуку у нього знайшли:

внутрішній паспорт громадянина рф і російський паспорт для виїзду за кордон;

мобільний телефон із доказами законспірованого листування з фсб;

матеріали, які підтверджують проходження «спецкурсу» на території тимчасово окупованого Криму.

Слідчі Служби безпеки повідомили зловмиснику про підозру за ч. 1 ст. 111 (державна зрада) Кримінального кодексу України. Його триматимуть під вартою.