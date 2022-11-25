У Києві СБУ затримала агента фсб — колишнього українського міліціонера з Криму
- Автор:
- Анна Холоднова
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СБУ
У Києві контррозвідка СБУ викрила агента федеральної служби безпеки росії. Окупанти перекинули його з тимчасово окупованого Криму до столиці за місяць до повномасштабного вторгнення росії в Україну.
Про це повідомили у пресслужбі СБУ.
Агент певний час перебував у «сплячому режимі» — начебто відвідував родичів. Коли він отримав вказівку діяти, його затримала СБУ. Російські спецслужби дали чоловіку завдання збирати розвіддані про місця дислокації та маршрути переміщення Сил оборони України у столиці.
Ці дані він мав передавати росіянам для підготовки диверсій проти українських військових і правоохоронців.
Агентом виявився колишній співробітник розформованої міліції, який після звільнення у 2014 році залишився в Севастополі. Після захоплення Криму чоловік перейшов на бік росіян і отримав посаду в окупаційному «управлінні поліції рф». Потім його завербувала фсб.
Щоб виконати завдання росіян, зрадник намагався сформувати мережу інформаторів серед колишніх правоохоронців і представників кримінальних кіл.
Під час обшуку у нього знайшли:
- внутрішній паспорт громадянина рф і російський паспорт для виїзду за кордон;
- мобільний телефон із доказами законспірованого листування з фсб;
- матеріали, які підтверджують проходження «спецкурсу» на території тимчасово окупованого Криму.
Слідчі Служби безпеки повідомили зловмиснику про підозру за ч. 1 ст. 111 (державна зрада) Кримінального кодексу України. Його триматимуть під вартою.