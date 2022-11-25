У Відні знайшли ексголову Нацбанка Шевченка, головреда «Страна.ua» Ігоря Гужву та зятя Юлії Тимошенко

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Jacek Dylag / Unsplash

Журналіст «Української правди» Михайло Ткач під час зйомки другої частини розслідування про VIP-біженців у Відні зафіксував у столиці Австрії:

колишнього голову Нацбанку Кирила Шевченка;

ексзаступника міністра юстиції Дениса Чернишова, якого в Україні оголосили в розшук;

бізнемена Ігоря Воронова;

зятя лідерки партії «Батьківщина» Юлії Тимошенко Артура Чечоткіна;

брата українського бізнесмена Бориса Кауфмана Максима Кауфмана;

сина покійного бізнесмена Євгена Щербаня Руслана;

заступника міського голови Харкова Сергія Кузьміна з родиною;

дружину київського забудовника Дениса Комарницького Ірину;

голову правління будівельної компанії «Київміськбуд» Ігоря Кушніра;

колишнього керівника Миколаївського управління по боротьбі з організованою злочинністю МВС і колишнього керівника управління департаменту безпеки «Нафтогазу» Володимира Лупащенка;

сестру власника фармацевтичної копанії «Дарниця», ексдепутата від «Блоку Петра Порошенка» Гліба Загорія з чоловіком Петром Огньовим;

соратника Леоніда Кучми Олександра Волкова;

аграрного мільйонера Олега Бахматюка, якого НАБУ оголосила в розшук у 2019 році;

Ігоря Петрашко, який був міністром розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України з 2020 по 2021 рік. Його вважали людиною Бахматюка.

Також Бахматюка бачили в компанії редактора проросійського видання «Страна.ua» Ігоря Гужви, який втік з України у 2017 році. Крім того, журналістам вдалося знайти австрійський маєток Бахматюка. Він розташований у 20 хвилинах від Відня, на околиці котеджного містечка «Фонтана».

Також у столиці Австрії помітили автівку, якою користується народний депутат минулого скликання від «Блоку Петра Порошенка» Дмитро Андрієвський; авто, зареєстроване на батька депутата ОПзЖ Ігоря Абрамовича, і машину батька колишнього депутата від БПП Сергія Березенка. Ткач зафіксував і транспорт сина колишнього спікера Ради Володимира Литвина Івана Литвина.

В одному з готелів також зафільмували зустріч керівника фракції «Слуга Народу» Давіда Арахамії та непублічного бізнесмена Веміра Давітяна.

За даними джерел УП, у Відні Арахамія зустрічався з бізнеменом Дмитром Фірташем. У коментарі виданню Арахамія сказав, що перебував у столиці Австрії з 9 по 11 листопада, повертаючись з робочої поїздки до Ізраїлю, і сплатив €1 075 за проживання в готелі.

Давітян розповів журналістам, що «був у відрядженні з волонтерських питань» і уже наступного дня повернувся в Україну.