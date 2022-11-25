Воду повернули, а світло не повністю. Влада Києва розповіла про ситуацію в місті

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Assosiated Press

У Києві станом на ранок 25 листопада 50% житлового фонду міста працює в режимі аварійного відключення електроенергії.

Водопостачання у столиці вдалося відновити повністю. Однак, деякі споживачі усе ще можуть спостерігати понижений тиск води, особливо на верхніх поверхах багатоповерхівок, де немає світла.

Теплопостачання в місті продовжують відновлювати — аварійні бригади працюють у посиленому режимі.

Мобільний звʼязок. Функціонування мереж усіх мобільних операторів безпосередньо залежить від електропостачання. Тільки-но енергосистема стабілізується — звʼязок зʼявиться в усіх районах Києва.