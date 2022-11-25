Воду повернули, а світло не повністю. Влада Києва розповіла про ситуацію в місті
- Автор:
- Софія Телішевська
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Assosiated Press
У Києві станом на ранок 25 листопада 50% житлового фонду міста працює в режимі аварійного відключення електроенергії.
Водопостачання у столиці вдалося відновити повністю. Однак, деякі споживачі усе ще можуть спостерігати понижений тиск води, особливо на верхніх поверхах багатоповерхівок, де немає світла.
Теплопостачання в місті продовжують відновлювати — аварійні бригади працюють у посиленому режимі.
Мобільний звʼязок. Функціонування мереж усіх мобільних операторів безпосередньо залежить від електропостачання. Тільки-но енергосистема стабілізується — звʼязок зʼявиться в усіх районах Києва.
- 23 листопада росіяни вдарили по житлових будівлях та енергетичній інфраструктурі в Києві, Київській, Вінницькій, Львівській, Кіровоградській, Запорізькій, Харківській та Донецькій областях. За уточненими даними Генштабу ЗСУ, окупаційні війська випустили 67 крилатих ракет і до 10 ударних БпЛА «Ланцет». Сили оборони України збили 51 ракету і 5 безпілотників.