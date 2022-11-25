Міноборони Британії: У росії є досвідчені військові, але більшість з них уже мертві

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PA Media

Міністр оборони Британії Бен Воллес закликав українські війська зберігати темп і продовжувати стрімкі атаки на окупантів упродовж зими.

Про це повідомляє The Daily Beast.

За словами Воллеса, наразі Сили оборони України мають 300 тисяч одиниць зимового спорядження від міжнародної спільноти.

«З огляду на перевагу, яка є в українців у навчанні та в якості їхнього особового складу, порівняно з деморалізованими, погано навченими та екіпірованими росіянами, в інтересах України було б зберегти протягом зими набраний темп», — сказав Воллес.

За його словами, ворог зараз погано укомплектований і цим треба скористатися.

«Нещодавно росіяни розгорнули частину без їжі, шкарпеток і з невеликою кількістю зброї. Це катастрофа для людини, яка йде в поля... Масштаби у росіян є, але вони — не дуже. Ну, більшість з тих, хто був хорошим військовослужбовцем — мертві. Тільки нація, яка не дбає про власний народ, може відправити сто тисяч своїх людей на смерть, поранення або дезертирство», — зазначив він.