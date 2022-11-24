Україна та росія провели обмін полоненими. Додому повернулися 50 українських захисників

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Україна повернула з російського полону 50 українських захисників.

Про це повідомив голова ОП Андрій Єрмак у своєму Telegram-каналі.

Серед них 20 нацгвардійців, 12 бійців Військово-морських сил, 10 бійців Збройних сил України, 6 прикордонників, 2 представника Територіальної оборони.

Серед них двоє офіцерів і 48 рядових та сержантів.

Зокрема вдалося повернути 19 оборонців Маріуполя, 12 з яких були евакуйовані з «Азовсталі», а також 15 полонених з ЧАЕС та 7 з острова Зміїний.